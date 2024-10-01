 اتحاد الكرة يحدد موعد انتخاب المجلس الجديد - بوابة الشروق
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اتحاد الكرة يحدد موعد انتخاب المجلس الجديد

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 5:50 م

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.


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