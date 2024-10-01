اتحاد الكرة يحدد موعد انتخاب المجلس الجديد

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.