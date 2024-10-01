اتحاد الكرة يحدد موعد انتخاب المجلس الجديد

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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.