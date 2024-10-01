فيفا يخطر الأهلي بموعد إرسال قائمة مباراته ضد العين الإماراتي

أخطر مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي بموعد إرسال قائمة الفريق التي ستخوض مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم للأندية "إنتركونتيننتال".

وأكد فيفا للأهلي أن الموعد المبدئي قبل مباراة العين بـ15 يومًا وسيكون من حق الأهلي استبدال أو إجراء أي تغييرات في القائمة قبل المباراة بـ24 ساعة على أن يكون الاستبدال من القائمة الأولى".

وأشار فيفا إلى أن الفائز من مواجهة العين سيحصل على 2 مليون دولار أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

وطلب الاتحاد الدولي من الأهلي ضرورة حضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة وطلب النادي من الجهات المعنية حضور السعة الكاملة للإستاد.