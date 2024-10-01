أردوغان يطالب الأمم المتحدة بتفعيل القوة ضد إسرائيل

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تفعيل سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام القوة ضد إسرائيل إذا لم يظهر مجلس الأمن الدولي الإرادة اللازمة.



وأضاف أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي الصمت إزاء البلطجة الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة"، لافتا إلى أن "تركيا كثفت الاتصالات الدبلوماسية لوقف هجمات إسرائيل على لبنان".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "أنقرة أرسلت 30 ألف طن من المساعدات الإنسانية والطبية إلى لبنان".

وأفادت وسائل إعلام غربية يوم الاثنين، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة اعتزامها تنفيذ عملية برية محدودة في لبنان، بهدف القضاء على البنية التحتية لحزب الله.

هذا، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته للحدود الشمالية يوم الاثنين أن المرحلة القادمة ضد حزب الله اللبناني ستبدأ قريبا.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لحزب الله عن الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر الماضي 1640 قتيلا و8408 مصابين، بحسب وزير الصحة اللبناني.