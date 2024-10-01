حزب الله يستهدف عددا من المناطق شمال حيفا في إسرائيل بصواريخ فادي1

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أعلن حزب الله اللبناني، في بيان مساء اليوم الإثنين، أنه استهدف شمال مدينة حيفا في إسرائيل بصواريخ من طراز فادي 1.

وأعلن حزب الله في بيان أن عناصره قصفوا عددا من المناطق شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية من فادي 1.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في بيت سيدا وفي مستوطنة يفتاح الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

وقال الحزب في بيان إن عناصره استهدفوا تجمعا لجنود العدو في بيت سيدا ومستوطنة يفتاح والزاعورة بالأسلحة الصاروخية.

كما أعلن في وقت سابق من اليوم استهداف مستوطنة كفر جلعادي الإسرائيلية بصاروخ نور.

كما أعلن الحزب عن استهداف عدة مستوطنات في شمال إسرائيل، بالأسلحة الصاروخية.

فقد أعلن حزب الله في ثلاثة بيانات منفصلة، اليوم الإثنين، "استهداف "مستعمرة جيشر هزيف وساعر وكابري بالصواريخ".

وفي بيانات سابقة أيضا أعلن الحزب اليوم أن عناصره استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية في موقع "الصدح" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

واستهدفوا قاعدة "الناعورة" الإسرائيلية بصواريخ فادي 2. كما استهدفوا مدينة صفد في إسرائيل بالصواريخ.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.