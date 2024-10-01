حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في ثكنة دوفيف ومستعمرة روش بينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في ثكنة دوفيف ومستعمرة روش بينا.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصر المقاومة استهدفوا الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، تجمعًا لقوات العدو ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2.‏

وأشار إلى أن «عناصره استهدفوا الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء، تجمعا لجنود العدو ‏قرب مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.».

وجدد التأكيد أن الاستهداف يأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».

وقبل قليل، أفاد شهود عيان لوكالة «رويترز» للأنباء، بسماع دوي انفجار في تل أبيب، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب ومواقع حولها، بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

من جانبها، أفادت مراسلة قناة «الجزيرة»، بإطلاق دفعة صاروخية ثانية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.



