 الصحة اللبنانية: استشهاد 95 شخصا وإصابة 172 آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة اللبنانية: استشهاد 95 شخصا وإصابة 172 آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 3:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 3:45 ص

قالت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين، إن ما مجموعه 95 شخصا استشهدوا وأصيب 172 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان.

وأفادت الوزارة بمقتل 16 شخصا وإصابة 48 آخرين في قضاء بعلبك-الهرمل، بينما قتل 16 شخصا آخرين وأصيب 55 في محافظة النبطية.

كما تم تسجيل أربع وفيات وأربع إصابات في بيروت، إلى جانب 52 حالة وفاة و43 إصابة في الضاحية الجنوبية. وفي منطقة البقاع، قُتل سبعة أشخاص وأصيب 22 آخرون.

ومنذ الأسبوع الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان، ما يمثل تصعيدا كبيرا مع حزب الله.

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