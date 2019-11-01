 أبو شقة: الشعب المصري قادر على تحقيق المعجزات عندما يتضامن مع الزعامة الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو شقة: الشعب المصري قادر على تحقيق المعجزات عندما يتضامن مع الزعامة الوطنية

بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 12:03 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 12:03 ص

قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر مرت بظروف لو تعرضت لها دولة أخرى لسقطت، مشيرًا إلى تعرضها للإرهاب وحروب الجيل الرابع فضلًا عن الحرب الاقتصادية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هذا الصمود يؤكد أن مصر دولة عريقة، معقبًا: "الشعب المصري خرج في 30 يونيو، 33 مليون مواطن مصري في وقت واحد في كافة ربوع مصر، لحماية الدولة المصري".

وتابع أن الشعب المصري عندما يتضامن مع الزعامة الوطنية يحقق المعجزات، مستطردًا: "سيناريو 30 يونيو هو نفس سيناريو محمد علي في 1805".


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