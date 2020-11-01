سفير السعودية بالقاهرة: جامعة الملك سلمان صرح متطور للغاية

قال أسامة نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، ومندوب المملكة الدائم بالجماعة العربية، إن جامعة الملك سلمان صرح تعليمي متطور للغاية، مشيرًا إلى أنها منشأة بأحدث الأنظمة التعليمية والتقنية المتطورة في العالم.

وأضاف نقلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن التخصصات في الجامعة وفروعها بمدينتي الطور ورأس سدر، تخدم التنمية الشاملة في مصر والدول الأخرى.

وأشاد بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بجنوب سيناء التي تشمل مجالات الصناعة والزراعة والإسكان وتحلية المياه والطرق، قائلًا إن اليوم شهد إنشاء أول متحف تاريخي في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن المتحف يضم قطعًا أثرية قيمة، متابعًا أنه يشكل قيمة مضافة للمدينة إضافة إلى السياحة الترفيهية والشاطئية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، وعدد من المشروعات القومية الأخرى، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحية، وعدد من المسئولين والوزراء وكبار رجال الدولة.