تباشر نيابة كرموز في الإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة مقتل "كريم.إ"، 20 عامًا، لاعب ملاكمة بمركز شباب كرموز، ثمنًا لشامته، على يد لـ"أ.ع.ع"، صاحب محل هواتف محمولة؛ إثر توبيخه لمعاكسته نجله شقيقته، خلال سيرها في الشارع، غربي الإسكندرية.

وقالت، والدة المجني عليه في التحقيقات: "إن المتهم أعتاد معاكسة فتيات الشارع، وابني أتقتل غدرًا وهو بيدافع عن عرضه، مطالبة بالقصاص العادل من المتهم لنجلها الذي حاول منعه من معاكسة ابنة شقيقته وكان يدافع عن عرضه".

وأضافت: "ابني عاد يوم الحادث من عمله، وبعد أن تحدث معي نزل إلى الشارع لشراء بعض الأغراض للتجهيز لسبوع نجل شقيقه حديث الولادة، وأثناء سيره تقابل مع نجلة شقيقته التي كانت في طريقها إلى الدرس، وعندما رأى المتهم يُعاكسها بألفاظ سيئة، خاطبه: مش أنا محذرك من معاكسة بنات الناس.. وبعدين دي بنت أختي، فرد عليه: يعني إيه بنت أختك ما هي بنت زي أي بنت"، ثم نشبت مشادة كلامية بينهما قام المتهم خلالها بضرب ابني بالمطواة".

وأردفت الأم "تم نقل نجلي إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، لمحاولة إنقاذه، وتم نقل 20 كيس دم؛ لوقف النزيف وإجراء عدة عمليات - لكن قضاء الله نفذ"، حيث أفادت التقارير الطبية إصابته بجروح طعنيه في الكلى والقولون والقدم، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، إلا أنه فارق الحياة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي، بوقوع مشاجرة بين شاب، وصاحب محل هواتف، في نطاق دائرة القسم، وإصابة أحدهما.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين أنه أثناء جلوس المجني عليه، على أحد المقاهي فوجئ بالمتهم، يُعاكس نجلة شقيقته، وبقيام الأول بتوبيخ الثاني، نشبت بينهما مشادة كلامية، استل على إثرها الأخير، سلاحًا أبيض "مطواة" من المحل، وسدد للأول عدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم.

وبنقل المجني عليه إلى المستشفى الأميري الجامعي، في حالة حرجة، بواسطة سيارة الإسعاف، تبين إصابته بجروح طعنية في "الكلى والقولون والقدم"، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية له واستئصال الكلى، ومكث داخل المستشفى بضعة أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بتدهور حالته الصحية.

وبالتزامن تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كرموز من القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة كرموز قررت حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل لاعب ملاكمة، أثناء دفاعه عن نجلة شقيقته، عقب معاكستها في الشارع، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثمان، بعد تشريحه، وإفادتها بتقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

ودشن مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هاشتاج "حق كريم لازم يرجع"، للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم، بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجمعة، ليوارى جسده الثرى في مقابر عامود السواري.

ونعت صفحة تحمل اسم "الملاكمة المصرية" المجني عليه، مشيرة إلى أنه لاعب ملاكمة بمركز شباب كرموز والشركة الشرقية للدخان، مضيفة أن اللاعب وافته المنية متأثرًا بإصابته بعدد من الطعنات، إثر محاولته الدفاع عن ابنة شقيقته من التحرش، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهم.