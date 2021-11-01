عبدالفتاح البرهان لـ«سبوتنك»: لدينا ملاحظات حول القاعدة البحرية الروسية

قال القائد العام للجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن الخرطوم لديها "ملاحظات" على الاتفاق مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، مضيفا أنه يجب معالجة هذه الملاحظات قبل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

وقال البرهان، في مقابلة لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه القاعدة، ونتحدث فيه باستمرار ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها".

ونقلت الوكالة، اليوم الاثنين، عنه القول، إن تعاون السودان مع روسيا قديم ولم ينقطع، وأشاد بموقف روسيا من التطورات في السودان.

وقال: "نحيي روسيا على موقفها الداعم باستمرار للحكومات والشعوب على أن تقرر مصيرها، ونقدر ونحترم روسيا فهي صديقة للشعب السوداني، قبل أن تقف إلى جانب الأنظمة".

وكان أُعلن رسميا في نوفمبر 2020، عن اتفاقية بين السودان وروسيا لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، دون أن تستهدف أطرافا أخرى.

وتسمح الاتفاقية للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

إلا أنه في أبريل الماضي، جمدت الخرطوم الاتفاقية مع روسيا، بغرض مراجعتها؛ وقالت إنه لم يتم المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي السوداني.