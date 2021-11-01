منير عطية يعتذر عن الاستمرار في انتخابات اتحاد الطائرة

تقدم منير عطية المرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بطلب للإعتذار عن استكمال الانتخابات والمقرر لها يوم الجمعة المقبل نوفمبر، وذلك لظروف خاصة.

وقامت اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي بإرسال طلب "عطية " إلى اللجنة الأولمبية المصرية صباح اليوم.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد حدد يوم الجمعة ٥ نوفمبر ٢٠٢١م لإنعقاد الجمعية العمومية غير العادية تلوها جمعية عمومية عادية يتخللها إنتخاب مجلس إدارة جديد للإتحاد .

وتقدم 20 مرشح للمنافسة على انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة كالاتي : على مقعد الرئيس كلا من شريف الشمرلي وياسر قمر ، على مقعد نائب الرئيس كلا من هناء حمزة وأحمد عبد الدايم ، على مقعد أمين الصندوق كلا من هويدا مندي وعمرو مخلوف وأخيرا على مقعد العضوية كلا من وائل قنديل و تامر بيبرس و أحمد الشموتي و محمد فرج و يوسف حسن و حاتم شعلان و منير عطية و شوكت صابر و أحمد الشناوي ومحمود الفقي وعمرو طه وأيمن عبد الرحيم وخالد أبو المعاطي.