أمير قطر يوفد وزير خارجيته إلى بيروت لبحث تسوية الأزمة اللبنانية-الخليجية

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه سيوفد وزير خارجيته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت قريباً للبحث في السبل الكفيلة بدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة، ولا سيما معالجة الأزمة اللبنانية-الخليجية.



جاء ذلك خلال لقاء الشيخ تميم مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي اليوم الإثنين على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ في مدينة جلاسكو باسكتلندا، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اللبنانية.



وفي هذا الإطار، شكر ميقاتي أمير قطر "على موقفه الدائم الداعم للبنان".



وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس الوزراء اللبناني اجتمع كذلك مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.



وخلال اللقاء، أكد ميقاتي "حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح الأخوّة والتعاون".



بدوره، أكد رئيس وزراء الكويت "حرص بلاده على لبنان وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي".



وشدّد رئيس وزراء الكويت على "أن لبنان قادر بحكمته على معالجة أي مشكلة أو ثغرة وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية".



كانت البحرين والسعودية والكويت طلبت من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن.