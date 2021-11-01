أكد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، أن التغير المناخي يمثل تهديدا كبيرا للازدهار العالمي والتنمية، مشيرا إلى أن التضامن والتعاون أمور أساسية لمواجهة التغير المناخي بعيدا عن إلقاء اللائمة على بعضنا البعض.

وقال الرئيس الإندونيسي - في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في جلاسكو - إن بلاده تتمتع بموارد طبيعية مكثفة وتواصل من خلالها معالجة التغيرات المناخية يوما بعد يوما، داعيا الدول المتقدمة لدعم بلاده والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الدعم والمساهمة من جانب الدول المتقدمة يسمح للدول النامية بالتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بهدف الوصول لصفر انبعاثات.

وأضاف أن أسواق الكربون وتسعيره يجب أن تكون جزءا من الجهود المبذولة من أجل معالجة الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن النظم الايكولوجية لاقتصاد الكربون يجب أن تكون شفافة وتشاركية وعادلة.