ميقاتي يؤكد حرص لبنان على العلاقات الوطيدة مع دول الخليج

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أية ثغرة تعتريها بروح الأخوة والتعاون.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي بنظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الاثنين، في حضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة جلاسكو في اسكتلندا.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء اللبناني، أكد رئيس وزراء الكويت حرص بلاده على لبنان وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد الصباح على أن لبنان قادر بحكمته على معالجة أي مشكلة أو ثغرة وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية.