توقف ضخ الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط يمر بالمغرب

توقفت واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي الجزائري عبر خط أنابيب رئيسي يمر بالمغرب، وذلك بعد انتهاء أجل اتفاقية نقله دون أن يتم تجديدها.

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية " جي أم إي" والذي انتهي أمس، على خلفية ما وصفها بـ"الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات لشركة "إيناجاس" الإسبانية أن الغاز توقف عن التدفق عبر الخط. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تحصل من الجزائر على نحو نصف إمداداتها من الغاز.

ولا تزال إسبانيا تحصل على غاز جزائري عبر خط "مدغاز" المباشر عبر البحر المتوسط.

وتعاني أوروبا بشكل عام من أزمة طاقة، وسجلت أسعار الغاز والطاقة مستويات قياسية عدة مرات هذا العام.

وتشهد إسبانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة، وهو ما حمل الحكومة على خفض الضرائب لتخفيف العبء الذي يتكبده المستهلكون. كما أن ارتفاع التكاليف قاد إلى ارتفاع التضخم ودفع المصانع إلى تقليل الإنتاج، ما يهدد التعافي الاقتصادي.