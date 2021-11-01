قال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، إن بلاده تعمل على معالجة التغيرات المناخية، مستشهدًا بما شهدته من تراجع معدلات قطع الغابات وانخفاض حرائقها وإعادة تأهيل البعض منها.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو، اليوم الاثنين، أن بلاده حققت تقدمًا في قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الوقود الحيوي، مشيرًا إلى تطوير عدد من الصناعات النظيفة والخضراء.

ولفت إلى أن الجهود الماضية ليست كافية داخل بلد يضم العديد من الأراضي والغابات الخضراء، متابعًا: «لدينا إمكانيات لإعادة التشجير والتخضير الهائلة،ونضم قدرات عدة، ونحن دولة بحاجة للدعم والمساهمة من الدول المتقدمة».

وتابع: «نواصل جمع الموارد لتمويل المناخ بشكل ابتكاري، عبر التمويل المختلط والأسهم الخضراء، وتمويل المناخ من جانب الشركاء يسمح بالتكيف والتخفيف في الدول النامية، وإندونيسيا قادرة على المساهمة بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات».