مصرع 3 وإصابة شخص في انهيار منزل بسبب التنقيب عن الآثار بالفيوم

لقي 3 مواطنين بالفيوم مصرعهم، وأصيب شخص، في انهيار منزل بقرية الغرق بمركز إطسا؛ بسبب التنقيب عن الآثار.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انهيار منزل بقرية الغرق، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

وانتقل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، وبقيادة الرائد أحمد عبد الحكم رئيس المباحث، وتبين من معاينة المباحث أن منزل كانت تتم به عملية تنقيب عن الآثار، وتم عمل حفرة عميقة بداخله وانهارت فجأة وتسببت في مصرع 3 أشخاص، وهم محمد طه عبد الشافي، 37 سنة، وعادل محمد عبد الشافي، 41 سنة، ونادي علي أيوب، 43 سنة، وإصابة عمرو أحمد طه.

وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى العام، والتحفظ على أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.