أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح» يحضرون العرض الخاص في دبي

أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "تحت تهديد السلاح"، داخل إحدى السينمات الكبرى بمدينة دبي، حيث احتفلت أسرة الفيلم بعرضه الأول وسط حضور جماهيري مميز ووسط حضور إعلامي مكثف الفيلم.

وحرص على حضور العرض الخاص من صناع العمل كلا من الفنان حسن الرداد، والفنانة مي عمر، والمنتج أحمد السبكي، وجاء للتهنئة إيمي سمير غانم، السيناريست تامر حبيب، المخرج محمد سامي، الإعلامية رشا الخطيب.

ومن المقرر أن يكون العرض الثاني للفيلم بعد غد بالرياض ثم جدة، لتعود أسرة العمل بعدها للاحتفال بانطلاقه داخل مصر.

جدير بالذكر فيلم "تحت تهديد السلاح" من بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، عباس أبو الحسن، أحمد بدير، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن.