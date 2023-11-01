تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، باستهداف غارات إسرائيلية لمحيط مستشفى القدس في تل الهوا جنوب غزة.

وفي وقت سابق، قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدكتور ثروت الحلو في قطاع غزة، ما عرض حياة النساء في أقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر.

وأشار مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبو سليمة، إلى نقل بعض خدمات الولادة إلى مستشفى الحلو الدولي، بسبب اقتراب نفاد الوقود لكن الاحتلال قصف مستشفى الحلو.

وتابع مدير مستشفى الشفاء: «بعض المواطنين تبرعوا بالوقود الذي لديهم لمستشفى الشفاء، ما يمكننا من الاستمرار للعمل لبضع ساعات أخرى».

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعب فلسطين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 8850 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح.

وأضافت خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الأربعاء، إن 8720 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 130، والجرحى إلى 2100، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين. وأشارت إلى توقف مستشفى الصداقة التركي، عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، كما أن مستشفى الشفاء الطبي مهدد بالتوقف كليا عن العمل خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت أن الأطباء مازالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

وأوضحت أنه وخلال الـ24 ساعة الماضية استهدف القصف المرافق الصحية، ما أدى إلى تدمير عيادة رعاية صحية أولية إلى جانب أضرار لحقت بمستشفيين.