ملك الأردن يبحث مع بايدن التدهور الخطير للأوضاع في غزة

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله "التدهور الخطير" للأوضاع في غزة.

وأكد الملك عبدالله، خلال الاتصال، ضرورة وقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي "حيث تدافع إسرائيل عن مواطنيها وتكافح الإرهاب".

كما اتفق الجانبان على أنه من الأهمية بمكان ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا خارج غزة، وناقشا الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب والحد من التوترات الإقليمية.

وأكد الرئيس الأمريكي والملك عبدالله الثاني التزامهما بالعمل معا ومع الشركاء الإقليميين الآخرين لتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

وأعرب بايدن عن تقديره لدور الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأكد مجددا على أن الأردن حليف مهم، وعلى دعم الولايات المتحدة الثابت له وقيادته، بحسب البيت الأبيض.