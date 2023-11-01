ليبيا تدين مجزرة مخيم جباليا في غزة

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقصفها لحي سكني بمخيم جباليا بقطاع غزة.

ونقلت بواية أفريقيا الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن الوزارة قولها في بلاغ: "أدت هذه الجريمة البشعة لاستشهاد أكثر من 400 شخص، وجرح مئات آخرين، في حدث يؤكد استمرار الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الإبادة الممنهجة والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضافت وزارة الخارجية أن "العدوان الإسرائيلي الهمجي يتحدى جميع مقررات القانون الدولي الإنساني، وتُرتكب كل هذه الجرائم تحت مرأى ومسمع أطراف النظام الدولي بل وبتواطؤ منه، وتعمد الاستهانة بأرواح الشعب الفلسطيني".

وقالت الوزارة، إن ليبيا تطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتحذر من أن استمرار الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حقهم، سيؤدي إلى عواقب وخيمة لن يتمكن المجتمع الدولي من استيعابها ووقف تداعياتها.

كان مجلس النواب الليبي قد وصف في الشهر الماضي أن ما يجري في قطاع غزة "حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب"، و طالب المجلس الحكومة التابعة له في شرق البلاد، بـ"وقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لإسرائيل، وذلك في حال عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني".