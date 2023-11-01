صحة الشرقية: فحص 3021 مواطنا بالمجان في قافلة طبية مجانية بجزيرة السعادة

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية جزيرة السعادة التابعة للإدارة الصحية بمدينة الزقازيق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال عيادات طبية اشتملت على العديد من التخصصات ونجحت خلال يومين في توقيع الكشف الطبي المجاني على 3021 مواطنًا من أهالي قرية جزيرة السعادة التابعة للإدارة الصحية بمدينة الزقازيق.

وأشار إلى أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية للأهالي لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها.