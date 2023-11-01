ارتفع عدد الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي القتلى في المعارك البرية المتواصلة منذ الثلاثاء، داخل قطاع غزة إلى 14، حسبما أفادت القناة الـ12 العبرية.

وكانت جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن فجر الأربعاء، عن مقتل 12 جنديا في المعارك التي تدور على أرض غزة، خلال ساعات الليل، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 14.

ومن بين القتلى تسعة من جنود لواء "جفعاتي" الذي ينظر إليه في إسرائيل على أنها قوة النخبة في قوات المشاة الإسرائيلية.

في حين قال مصدر ميداني بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عدد القتلى من جيش الاحتلال أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

كما صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بأن حجم خسائر الاحتلال في التوغل البري سيكون صادما لإسرائيل وشعبها ومن يقف وراءها.

ومنذ الثلاثاء، يعلن جيش الاحتلال في أكثر من بيان عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة عقب التوغل من أكثر من محور.