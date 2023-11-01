حالة استنفار قصوى بمعبر رفح تمهيدا لإدخال جرحى وحاملي جنسية مزدوجة من غزة

قال مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح، إن حاملي الجنسية المزدوجة يواصلون إنهاء الإجراءات في معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لخروجهم إلى مصر.

وأضاف أنّ استعدادات مكثفة تجرى في معبر رفح من الجانب المصري لاستقبال وإدخال الدفعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة.

وأشار إلى أنّ الاستعدادات مستمرة كذلك لاستقبال عدد من المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، حيث فُرضت حالة استنفار قصوى في المعبر.

ولفت إلى انتشار عدد كبير من سيارات الإسعاف بواقع أكثر من 40 سيارة وذلك لنقل هذه الحالات المصابة القادمة من قطاع غزة.

وشدد على أن مستشفيات رفح والشيخ زويد وغيرها من مستشفيات المحافظة بدورها مستعدة لاستقبال الجرحى القادمين من غزة.

وكانت هيئة المعابر في غزة قد أعلنت في وقت سابق، التجهيز لخروج نحو 500 أجنبي من قطاع غزة، وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.

وقالت في بيان: «تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود عن وصول كشف جوازات أجنبية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (1 نوفمبر)، والذين عليهم التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم».