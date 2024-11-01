قيادي بحزب الشعب الجمهوري: محاولات تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية لن تؤتي ثمارها

أكد عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن ما يحاك ضد الدولة المصرية ومؤسساتها القومية من مخططات ومحاولات خبيثة لتشويه صورتها أمام العالم الهدف منه الضغط على الإدارة والقيادة السياسية للتراجع عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن محاولات القوى المعادية لمصر وتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية لم ولن يؤتي ثماره، فموقف مصر ثابت وواضح أمام الجميع، فالدولة المصرية قدمت دورا تاريخيا ورائدا في دعم القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا، ومازالت تسعى جاهدة لحل القضية وفرض وقف إطلاق النار ووقف مخطط التهجير والإبادة الجماعية والعمل على مرور المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء في غزة.

وشدد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، على ضرورة تبني دول العالم الطرح المصرى بضرورة إقامة دولة فلسطين، كونه السبيل الأمثل لإقرار الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط، ووقف اتساع رقعة الصراع التي باتت تهدد أمن العالم كله.

ودعا عياد رزق، المجتمع الدولي للتخلي على صمته العاجز والبدء في التحرك العاجل ضد التعنت الإسرائيلي ووقف استمرار مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر لم ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية مهما كان وتحت أي ظرف، وستظل جهودها في كل الاتجاهات وفي المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.