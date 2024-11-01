مستشفى العودة بغزة: 14 شهيدا جراء قصف إسرائيلي وسط القطاع

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أعلن مستشفى العودة وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة، استقبال 14 شهيدا فلسطينيا و69 مصابا جراء غارات إسرائيلية استهدفت شمال مخيم النصيرات.

وقالت المستشفى في بيان: "استقبلنا منذ الصباح 14 شهيدا فلسطينيا، و69 مصابا، منهم 21 حالة خطيرة، جراء القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات".

والجمعة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية شمال مخيم النصيرات؛ ما أدى إلى انبعاث أعمدة دخان وسماع دوي انفجارات عنيفة.

وأفاد شهود لوكالة الأناضول، أن طائرات حربية إسرائيلية شنت أكثر من 10 غارات على شمال مخيم النصيرات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.