الشرقية تستعد لاستقبال المواطنين لمشاهدة بث احتفالية افتتاح المتحف الكبير

انتهت محافظة الشرقية من التجهيزات النهائية لأماكن شاشات العرض التي تنقل احتفالية المتحف المصري الكبير اليوم السبت، عبر البث المباشر، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ورفعت المحافظة، كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين بمحيط شاشات العرض الكبرى، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لمشاهدة قوة مصر الحضارية والتاريخية العريقة بافتتاح المتحف.

وكان قد أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تخصيص 81 شاشة عرض في الشوارع الرئيسية والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر له يوم السبت القادم.

وأوضح محافظ الشرقية، أن شاشات العرض ستكون متاحة أمام المواطنين في الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومراكز وأندية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية، عن أماكن شاشات العرض التي تم تجهيزها لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك على النحو التالي:

حي أول الزقازيق: شارع الجلاء أمام ميدان طلعت حرب.

حي ثانٍ الزقازيق: منطقة فلل الجامعة – أمام قصر ثقافة الزقازيق بشارع المحافظة.

مركز منيا القمح: ميدان المنسي تقاطع شارع سعد زغلول وشارع وجيه أباظة.

كفر صقر: مركز التنمية الشبابية بالمدينة.

شاشات العرض المتاحة في مراكز وأندية الشباب والرياضة بالشرقية

مركز الزقازيق: مركز شباب كفر الحصر - مركز شباب الزقازيق البحري - مركز شباب شيبة - مركز شباب شمبارة الميمونة - مركز شباب التنمية الشبابية ناصر - مركز شباب كفر محمد حسين - مركز شباب بني عامر - مركز شباب المسلمية.

مركز ههيا: مركز شباب مدينة ههيا - مركز شباب المطاوعة - مركز شباب المهدية.

مركز أبو كبير: مركز شباب مدينة أبو كبير - مركز شباب طوخ - مركز شباب نزلة العرين - مركز شباب منشأة رضوان - مركز شباب المشاعلة.

مركز فاقوس: مركز شباب التنمية الشبابية فاقوس - مركز شباب الصالحية القديمة - مركز شباب العزازي - مركز شباب منية المكرم - مركز شباب الطويلة - مركز شباب الكيلانية - مركز شباب الصوالح - مركز شباب بني صريد - مركز شباب الرفاعيين - مركز شباب سعدة أبو خليفة - مركز شباب الزاوية الحمراء.

مركز كفر صقر: مركز شباب التنمية الشبابية كفر صقر - مركز شباب شنيط الحرابوة - مركز شباب المؤانسة - مركز شباب البوها المحطة - مركز شباب المنشية الجديدة.

مركز أولاد صقر: مركز شباب مدينة أولاد صقر.

مركز الحسينية: مركز شباب التنمية الشبابية الحسينية - مركز شباب سعود.

مركز ديرب نجم: مركز شباب التنمية الشبابية ديرب نجم - مركز شباب إكوا - مركز شباب صفط - مركز شباب الهوابر - مركز شباب شبرا صورة - مركز شباب طحا المرج - مركز شباب صافور - مركز شباب المناصافور.

مركز بلبيس: مركز شباب التنمية الشبابية بلبيس - مركز شباب ميت حمل - مركز شباب سعدون - مركز شباب عرب البياضين - مركز شباب سلمنت - مركز شباب البلاشون - مركز شباب الجوسق.

مركز مشتول السوق: مركز شباب مدينة مشتول - مركز شباب كفر إبراش - مركز شباب قشا - مركز شباب الصحافة.

مدينة العاشر من رمضان: مركز شباب التنمية الشبابية العاشر - مركز شباب الشروق - مركز شباب الأمل - مركز شباب الحرية.

مركز الإبراهيمية: مركز شباب مدينة الإبراهيمية - مركز شباب مباشر - مركز شباب السدس - مركز شباب كفر محسن - مركز شباب قطيفة مباشر - مركز شباب تل محمد - مركز شباب الخضارية.

مركز منيا القمح: مركز شباب الصنافين البحرية - مركز شباب العزيزية - مركز شباب السعديين - مركز شباب الجديدة - مركز شباب التلين - مركز شباب مدينة منيا القمح - مركز شباب شيبة قش.

مركز أبو حماد: مركز شباب مدينة أبو حماد - مركز شباب القرين - مركز شباب صفط الحنا - مركز شباب الشيخ جبيل.