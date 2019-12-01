ارتفاع عملات بيتكوين وإثريوم والريبل المشفرة وانخفاض لايتكوين أمام الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 6ر0% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و750 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت السبت، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين سجلت انخفاضا في المقابل بنسبة 8ر0% بالمئة ليصل سعرها إلى 48 دولار، لترتفع بنسبة 63% حتى الآن منذ مطلع العام الجاري.

وسجلت عملة الريبل المشفرة ارتفاعا بنسبة 1ر0 % إلى 23 سنت.

وارتفعت كذلك قيمة عملة إثريوم بنسبة 6ر0% لتصل إلى 153 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2ر1% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف و700 دولار وسبعة الآف و790 دولار .

وهي تقل حاليا بنسبة 61% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.