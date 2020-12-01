دينا فؤاد تعيش حالة نشاط فني مع تصوير «جمال الحريم»

تعيش الفنانة دينا فؤاد، هذه الأيام حالة من النشاط الفني، حيث تقرأ حاليا عددا من السيناريوهات المهمة المعروضة عليها، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل، حيث اعتاد جمهورها على إطلالتها المختلفة كل عام خصوصا في شهر رمضان، منذ أن بدأت مشوارها مع مسلسل "الدالي" والذي تزامن عرضه في شهر رمضان المبارك.

وتصور فؤاد، حاليا مسلسل "جمال الحريم" مع المخرجة منال الصيفي، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وتحديدا في الموسم الشتوي، وتظهر خلال العمل بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى وجه القمر نفسها في العمل الدرامي الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.

ومسلسل «جمال الحريم» يشارك في بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم الفنانة نور، والنجم خالد سليم، مع إسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبدالخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، والعمل من تأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

كانت دينا فؤاد قد برعت في تقديم شخصية "نسرين" بمسلسل "الاختيار" والذي عُرض في شهر رمضان الماضي ونالت إشادات واسعة عنها، وكذلك شخصية "عبير" في مسلسل "الأخ الكبير"، واحتفى بها الجمهور والنقاد.