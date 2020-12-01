مقتل 6 من داعش في عملية عراقية مشتركة مع التحالف الدولي بكركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الثلاثاء، مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش في عملية أمنية مشتركة مع طيران التحالف الدولي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك التي تبعد 250 كم شمالي بغداد.



وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي اليوم، إن معلومات استخبارية وردت عن كهف تختبئ داخله مجموعة إرهابية، وبعد رصد دقيق، باشرت قوات الجهاز باقتحام المنطقة حيث جرى الاشتباك مع ستة عناصر إرهابية من تنظيم داعش تم قتل ثلاثة منهُم جراء الاشتباك المباشر مع رجال الجهاز.



وأوضح البيان أن "ثلاثة آخرين حاولوا الهروب، إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم، وقتلوا جميعًا".



وذكر البيان أن أحد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب جُرح في هذه العملية.