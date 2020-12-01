باسم علي: الأهلي لم يتواصل معي بعد رحيل أحمد فتحي

أكد باسم علي، لاعب المقاولون العرب، أنه تعرض للظلم في بعض الاوقات مع القلعة الحمراء بسبب عدم المشاركة خاصة بعد تألقه في المباريات الذي يشارك بها.

وقال باسم علي في تصريحات تلفزيونية لقناة" صدى البلد": " لم يتواصل معي أي مسؤول في الأهلي خلال الفترة الماضية وبعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز".

وأضاف أن في الفترة الحالية محمد هاني هو اللاعب الاساسي للأهلي في هذا المركز وهناك أكثر من لاعب يكون بديلا له ويجيد أحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق و حسين الشحات.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الإثنين، فسخ عقد باسم علي بالتراضي بقرار من المدير الفني بيتسو موسيماني.