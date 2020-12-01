باسم علي: الأهلي لم يتواصل معي بعد رحيل أحمد فتحي

أكد باسم علي، لاعب المقاولون العرب، أنه تعرض للظلم في بعض الاوقات مع القلعة الحمراء بسبب عدم المشاركة خاصة بعد تألقه في المباريات الذي يشارك بها.
وقال باسم علي في تصريحات تلفزيونية لقناة" صدى البلد": " لم يتواصل معي أي مسؤول في الأهلي خلال الفترة الماضية وبعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز".
وأضاف أن في الفترة الحالية محمد هاني هو اللاعب الاساسي للأهلي في هذا المركز وهناك أكثر من لاعب يكون بديلا له ويجيد أحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق و حسين الشحات.
وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الإثنين، فسخ عقد باسم علي بالتراضي بقرار من المدير الفني بيتسو موسيماني.