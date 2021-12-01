كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سبب اختيارها لحكاية مريم بمسلسل زي القمر، وتجسيد دورها بتلك الحكاية، لافتةً إلى أن هذه الخكاية تعتبر إنسانية، لذلك قررت تجسيد الدور بها وتأديته بأكمل وجه.

وأضافت خلال لقائها برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" تقديم منى عبد الغنى، والإعلامية هبة الأباصيرى والإعلامية إيمان عز الدين ، عبر فضائية "CBC”، أن فكرة حكاية "مريم" تحث على فكرة التبني وخاصة في ظل انتشار هذه الفكرة في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أن عائلتها أشترطت عليها استكمال دراستها لدخول مجال الفن.

وتابعت، أنها كانت تحمل تخوف فشلها في مجال التمثيل، لذلك اتجهت للدراسة في كلية الآداب، مضيفةً أنها دخلت إلى مجال التمثيل في سن صغير، حيث أدت أول أدوارها هي في الصف الأول الجامعي.

حكاية مريم من مسلسل زي القمر، بطولة الطفلة ريم عبدالقادر ورشا مهدى وحسام فارس وعفاف شعيب وإسلام حافظ، وتدور أحداثها حول فكرة التبنى.