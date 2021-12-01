بانون رغم الرباعية: منتخب المغرب لم يصل لأفضل مستوياته

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يرى المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي، أن منتخب بلاده لم يصل لأفضل مستويات في بطولة كأس العرب، رغم الفوز العريض على فلسطين.

وحقق منتخب المغرب فوزا كبيرا برباعية نظيفة على الفدائي الفلسطيني في افتتاح مشوار المنتخبين بالبطولة، لحساب المجموعة الثالثة.

وقال بانون في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: "لم نصل لأفضل مستوياتنا، لكننا قدمنا أداءً قويا وفزنا بالنتيجة.. نسعى لتصحيح الأخطاء فيما هو قادم لنكون عند حسن ظن الجماهير".

وختم اللاعب قائلا: "الحمد لله لم نخيب آمال الجماهير وحققنا الـ 3 نقاط وهو الأهم حاليا".

يذكر أن منتخب المغرب سيلتقي لاحقا مع كل من الأردن والسعودية في الجولتين الثانية والثالثة لدور المجموعات.