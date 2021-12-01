30 ألف منزل بلا كهرباء في إنجلترا لليوم الخامس

أعلن مسؤولون بريطانيون استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف المنازل لليوم الخامس على التوالي، في اسكتلندا وشمال إنجلترا إثر عاصفة "اروين"

وقال وزير الأعمال والطاقة كواسي كوارتنج أمام النواب إن حجم الجهد الذي يواجهه مهندسونا هائل»، مضيفاً بأن سرعة الرياح التي اجتاحت وسط إسكتلندا سُجلت مرتين فقط في السنوات ال25 الماضية، كما اعتبر العاصفة ظاهرة طقس لم نر مثيلاً لها منذ 60 عاماً.

وكانت العاصفة "آروين" التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص، قد قطعت الكهرباء عن مئات الآلاف المنازل في أعقاب رياح بلغت سرعتها 160 كلم بالساعة.

وكان المهندسون قد أعادوا ربط 97 % من المنازل بالكهرباء، لكن قرابة 30 ألفاً لا تزال في العتمة، بحسب جمعية شبكات الطاقة البريطانية.