قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موسم الشتاء يبدأ يوم 21 ديسمبر الجاري.



وأرجعت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، سبب ارتفاع درجات الحرارة اليومين الماضيين بسبب تأثر مصر بكتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية رياح ما بين شمالية شرقية وجنوبية غربية أدى لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مؤكدة أنه كان ارتفاعا مؤقتا قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض اليوم بواقع 10 درجات مقارنة بيوم الإثنين الماضي.



ولفتت إلى أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الأسبوع المقبل، موضحة أن بعض المحافظات شهدت اليوم سقوط أمطار مع ارتفاع الأمواج التي خرجت على الشواطئ بالإسكندرية.



وتوقعت استقرار درجات الحرارة خلال يومي الخميس والجمعة لتسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري من 22 إلى 23 والسواحل الشمالية من 20 إلى 21 وجنوب البلاد 27 درجة، مشيرة إلى أنه متوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر بكافة الأنحاء مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد المقبل على محافظة الإسكندرية.





