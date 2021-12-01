الأردن تهزم السعودية بكأس العرب

تغلب المنتخب الأردني على نظيره السعودي 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وسجل محمود مرضي هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة تعرض كل من إحسان حداد لاعب الأردن وخليفة الدوسري مدافع السعودية للطرد.

وجاء قرار طرد إحسان حداد في الدقيقة 53 بعد تدخل قوي على تركي العمار، فيما نال الدوسري البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخل مشابه قام به تجاه بهاء فيصل لاعب الأردن.

وفي الجولة الثانية سيلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني، فيما يلعب المنتخب الأردني أمام المغرب يوم السبت المقبل.

وبدأت المباراة بضغط سعودي مباشر على المرمى الأردني، حيث سدد علي مجرشي كرة قوية من خارج منطقة جزاء، لكنها جاءت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 12.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول، بدأ المنتخب الأردني يمسك بزمام الأمور وحاول الاقتراب من مرمى محمد الربيعي حارس مرمى السعودية، لكن محاولات محمود مرضي ورفاقه لم تفلح في إيجاد طريق الشباك.

وتصدى الربيعي حارس مرمى المنتخب السعودي لتسديدة يزن النعيمات لاعب المنتخب الأردني في الدقيقة 28، ليمنع بذلك محاولة خطيرة من المنتخب الأردني.

وألغى الحكم هدفا سجله النعيمات في الدقيقة 39 بداعي التسلل، فيما لم تنجح محاولات الفريقين في إنهاء الشوط بتقدم أحدهما، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني وضح الاندفاع البدني من جانب المنتخب الأردني، ليتلقى لاعبه احسان حداد البطاقة الحمراء في الدقيقة 53 بعد تدخل عنيف على تركي العمار لاعب المنتخب السعودي.

ورغم النقص العددي في صفوفه، إلا أن المنتخب الأردني واصل الضغط على الدفاع السعودي بغرض تسجيل هدف التقدم، فيما بادله منافسه الهجمات.

وأثمر الضغط الأردني عن تسجيل هدف التقدم عبر محمود مرضي، الذي استغل كرة عائدة بالخطأ من الدفاع السعودي الذي حاول إبعاد كرة عرضية، ليسدد كرة اصطدمت بالحارس وهزت شباكه في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 73 حصل خليفة الدوسري لاعب المنتخب السعودي على الإنذار الثاني له في المباراة، ليخرج مطرودا بالبطاقة الحمراء، بعد تدخل قوي على بهاء فيصل لاعب المنتخب الأردني.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سعود عبد الحميد هدف التعادل للمنتخب السعودي لكن الحكم ألغى الهدف بداعي ارتكاب خطأ أثناء عملية تسجيل الهدف.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأردن على السعودية 1 / صفر.