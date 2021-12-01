أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته الكبيرة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021)، والذي يعكس مواكبة التقدم التكنولوجي على صعيد التسليح والدفاع.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أبو الغيط، اليوم الأربعاء، لمعرض (إيديكس 2021)، حيث تفقد الأجنحة المختلفة للمعرض.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط التقى خلال زيارته للمعرض بكل من رئيسي أركان الجيش الإماراتي والجزائري، حيث عبر عن اقتناعه بأن مثل هذه المعارض العسكرية، التي يتم الإعداد لها بمعايير عالمية، تُمثل إضافة مهمة للأمن القومي العربي، مُضيفاً أن "تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا السلاح يُمثل عنصراً حاسماً في الحفاظ على الجاهزية والمعاصرة في نظم التسليح".