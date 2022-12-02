حركة فتح: المونديال أظهر حجم تأييد الشعوب لفلسطين وعزلة إسرائيل دوليا

أكد عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الخميس، أن مونديال "قطر 2022" لكرة القدم أظهر حجم التأييد الشعبي الدولي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة من جانب، وحجم العزلة الشعبية الدولية لكيان الأبارتهايد والفصل العنصري الإسرائيلي.

وأضاف القواسمي، في بيان صحفي، أن على إسرائيل قراءة ما يجري جيدًا وإدراك أن زمن توزيع ونشر الرواية الإسرائيلية حصريًا على شعوب العالم قد ولٌى دون رجعة، وأن هناك شعوب حية ترفض الظلم والقتل ونظام الأبارتهايد والفصل العنصري الإسرائيلي.

وأوضح أن ما يجري قد ركل كل إشاعات التطبيع، وأن فلسطين والقدس تعيشان في قلوب وضمائر الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.