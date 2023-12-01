إسرائيل تعلن التصدي لهجوم صاروخي من غزة

أعلنت إسرائيل، صباح الجمعة، إنها تصدت لهجوم من قطاع غزة، وذلك قبل فترة قصيرة من انتهاء الموعد النهائي لهدنة في غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا، يشتبه في أنه أطلق من قطاع غزة.



وكانت صفارات الإنذار قد دوت، قبيل وقت قصير، في المواقع بالقرب من قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إطلاق نار وانفجارات داخل قطاع غزة، وفقا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.



كانت إسرائيل وحركة "حماس" قد اتفقتا على وقف إطلاق النار حتى صباح اليوم الجمعة الساعة 7 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).



ولم يكن من المؤكد قبيل الموعد النهائي من انتهاء الهدنة، ما إذا كان سيتم تمديدها مرة أخرى.



حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة صباح اليوم الجمعة مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، دون صدور أي إعلان رسمي من الوسيط القطري بشأن تمديدها.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف القتال في غزة مع انتهاء موعد الهدنة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية تقصف جميع أنحاء القطاع.