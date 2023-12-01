انطلاق مهرجان البحر الأحمر بحضور ويل سميث وجوني ديب ونبيلة عبيد (صور)

انطلقت مساء أمس الخميس، الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تحت شعار "قصتك.. بمهرجانك"، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 ديسمبر الجاري، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد المهرجان حضوراً لافتاً لنجوم السينما العالمية ويل سميث، وجوني ديب، وكاترين دينوف، وشارون ستون، وصوفيا فيرغارا، والنجم الهندي، رانفير سينج، ومن تركيا النجوم بوراك أوزجيفيت، وهانده أرتشل، مريم أوزرلي، ومن نجوم السينما المصرية نبيلة عبيد، ويسرا، وليلى علوي، وشيرين رضا، ولبلبة، وياسمين رئيس، وياسمين صبري، وأمينة خليل، والمخرجين يسري نصر الله، ومجدي الهواري، بالإضافة إلى نادين نسيب نجيم، وماجي بو غصن، وكارمن بصيبص، ومايا دياب، من لبنان، وظافر العابدين، وهند صبري، من تونس، وقصي خولي وكاريس بشار من سوريا، بالإضافة إلى المخرج والمنتج والكاتب الأسترالي باز لورمان، وجُمانا الراشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ومحمّد التركي، المُدير التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

الحفل الذي اشترك في تقديمه الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والفنان السعودي إبراهيم الحجاج، بدأ باستعراض سريع، وعرض لقطات من أبرز الأفلام المشاركة في الدورة الثالثة والتي يصل عددها إلى 130 فيلماً من 77 دولة بـ47 لغة، بينها 35 فيلماً في عرضها العالمي الأول، و60 فيلماً في عرضها الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وعقب هذا الاستعراض تقديم جائزة اليسر للمكرمين الثلاثة في دورة هذا العام، وهم الفنان السعودي عبد الله السدحان، والذي تسلم تكريمه من محمد التركي رئيس المهرجان، تبعه تكريم الممثلة الألمانية ديان كروجر، وقد سلمها التكريم المخرج الألماني فاتح أكين، أما التكريم الثالث والأخير في حفل الافتتاح فكان نجم السينما الهندية زانفير سينغ، والذي سلمته التكريم النجمة شارون ستون.



وقبل انتهاء الحفل، تم تقديم لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، برئاسة الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، والتي يشارك في عضويتها الممثلة أمينة خليل، والممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، والممثلة الإسبانية باز فيغا، كما تم تقدم لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة برئاسة الكاتبة والمخرجة والناقدة السينمائية السعودية هناء العُمير، والممثل الفرنسي المغربي أسعد بو آب، والمخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمنتج التركي الألماني فاتح أكين.

واختار المهرجان أن يفتتح برنامجه أمس بالفيلم السعودي "حوجن" إخراج ياسر الياسري، وبطولة نور الخضراء، وبراء عالم، ونايف الظفيري، والعنود سعود، ومحسن منصور، وشيماء الطيب، الفيلم مقتبس عن رواية الفانتازيا للكاتب السعودي إبراهيم عباس، وقصته تمزج بين عناصر الخيال المستمدة من الفلكلور العربي والموضوعات المعاصرة، وتدور أحداثه حول قصة جني لطيف يعيش في مدينة جدة، وفي أحد الأيام يكتشف حقيقة نسبه الملكي، فتبدأ رحلة حوجن (براء عالم) لاستعادة حقه الشرعي بينما يحارب قوى الشر في سبيل الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر. وخلال مغامرته، يتعرف على طالبة الطب الشابة سوسن (نور الخضراء)، فتنشأ بينهما علاقة رومانسية غير متوقعة.