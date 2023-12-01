أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم - صديق إيجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.
خط الهجوم: أحمد ريان.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من: علي الجابري- إسلام المزين- خالد صبحي- عبد الرحمن بودي- صامويل أمادي- أحمد القرموطي- محمود نبيل- مروان عثمان- چون إيبوكا.