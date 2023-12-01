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أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 6:00 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صديق إيجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من: علي الجابري- إسلام المزين- خالد صبحي- عبد الرحمن بودي- صامويل أمادي- أحمد القرموطي- محمود نبيل- مروان عثمان- چون إيبوكا.


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