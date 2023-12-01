نجم الزمالك السابق يكشف كواليس حديثه مع معتمد جمال

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كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، كواليس ما دار بينه وبين معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأبيض، خلال الفترة الحالية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية:"معتمد جمال وجه لي الشكر بعدما أشدت به مؤخرا ولكنني أخبرته بأن هذا هو حقه بسبب ما حققه خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "المدير الفني يسير بخطى ثابتة وحقق المطلوب منه حتى الآن رفقة الزمالك منذ تعيينه كمدير فني للفريق".

وأتم: "معتمد جمال يستحق الحصول على فرصة مع الزمالك، خاصة وأن المدير الفني الأجنبي لن يضيف أكثر مما قدمه معتمد جمال مع الفريق".