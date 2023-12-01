 نجم الزمالك السابق يكشف كواليس حديثه مع معتمد جمال - بوابة الشروق
الجمعة 1 ديسمبر 2023 4:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس حديثه مع معتمد جمال

الشروق
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 4:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 4:00 ص

كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، كواليس ما دار بينه وبين معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأبيض، خلال الفترة الحالية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية:"معتمد جمال وجه لي الشكر بعدما أشدت به مؤخرا ولكنني أخبرته بأن هذا هو حقه بسبب ما حققه خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "المدير الفني يسير بخطى ثابتة وحقق المطلوب منه حتى الآن رفقة الزمالك منذ تعيينه كمدير فني للفريق".

وأتم: "معتمد جمال يستحق الحصول على فرصة مع الزمالك، خاصة وأن المدير الفني الأجنبي لن يضيف أكثر مما قدمه معتمد جمال مع الفريق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك