نجم الزمالك السابق يكشف كواليس حديثه مع معتمد جمال

كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، كواليس ما دار بينه وبين معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأبيض، خلال الفترة الحالية.
وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية:"معتمد جمال وجه لي الشكر بعدما أشدت به مؤخرا ولكنني أخبرته بأن هذا هو حقه بسبب ما حققه خلال الفترة الأخيرة".
وتابع: "المدير الفني يسير بخطى ثابتة وحقق المطلوب منه حتى الآن رفقة الزمالك منذ تعيينه كمدير فني للفريق".
وأتم: "معتمد جمال يستحق الحصول على فرصة مع الزمالك، خاصة وأن المدير الفني الأجنبي لن يضيف أكثر مما قدمه معتمد جمال مع الفريق".