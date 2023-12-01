لافروف يصف نظيريه في أمريكا والاتحاد الأوروبي بالـ«جبناء»

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف نظيريه في أمريكا والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، واصفا إياهم بالـ"جبناء" بسبب المغادرة في وقت مبكر من الاجتماع السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الاجتماع الذي استمر يومين في سكوبيه "غادر وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل بالفعل"

وأضاف لافروف "لماذا(حدث ذلك)؟.. حسنا ربما يعتقدان أنهما يعززان عزمهما على عزل روسيا. لكن أعتقد أنهما فقط جبناء. إنهما يخافان من أي حوار صادق، يتضمن حقائق".

وكان بلينكن وبوريل قد توجها إلى سكوبيه، هذا الأسبوع، بناء على دعوة من مضيفيهما من مقدونيا الشمالية. غير أن بلينكن اضطر بعد ذلك إلى السفر إلى إسرائيل، حيث تشتد التوترات بشكل واسع، بسبب الحرب في غزة.

وبعد أكثر من 21 شهرا من بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، غالبا ما يستخدم ممثلون روس ظهورهم العلني لإلقاء اللوم على الغرب في الانهيار الكامل للعلاقات ، واتهام الغرب بعدم الرغبة في الدخول في حوار.