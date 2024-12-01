رمضان صبحي خارج قائمة بيراميدز لمواجهة المصري بالدوري

أعلن كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يحل ضيفًا على المصري البورسعيدي في الرابعة من مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة خروج رمضان صبحي، بعد تألقه في المباراة الأخيرة للفريق بدوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من الإجهاد، كما استمر غياب أحمد سامي، أسامة جلال، فيما عاد البوركيني بلاتي توريه بعد غيابه للإصابة في آخر مباراتين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي وأحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي، علي جبر، أحمد توفيق، محمد الشيبي، محمد حمدي، طارق علاء وكريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي، صديق إيجولا وإبراهيم عادل.

الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما، مروان حمدي ودودو الجباس.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة الغد، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي المتصدر، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بيراميدز.