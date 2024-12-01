حملة لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة في العريش بشمال سيناء

نفذت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء حملة لجمع الكلاب الضالة، وتحقيق تحصينها وتعقيمها، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، وإدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة العريش، وشركة النظافة.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن الحملة نُفذت مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان، تحت مظلة منظومة الصحة الواحدة. وشملت الحملة تجربة لتعقيم وتحصين الكلاب ضد مرض السعار، بهدف حماية المواطنين من هذا المرض، والحد من تكاثر الكلاب الضالة، مما يسهم في حماية الإنسان، مع الالتزام بحقوق الحيوان وفق القوانين والمواثيق والأعراف المحلية والدولية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء، وبدعم من الإمكانيات المتاحة داخل المحافظة.

وأضافت المديرية أن التجربة نُفذت بهدف تحديد الآلية الأمثل لإجراء عمليات التعقيم والتحصين، وتقييم نقاط القوة ونقاط الضعف لتفادي أي قصور، مع البحث عن الطرق المثلى لإنجاح المهمة.