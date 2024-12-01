استشاري طب بيطري عن حيوان زاحف عُثر عليه بالجيزة: ليس شرسا ونادر الوجود بالأماكن السكنية

قال الدكتور كرم مصطفى استشاري الطب البيطري، إن الكائن الذي عُثر عليه بمنطقة أوسيم بالجيزة هو كائن «ورل» وليس تمساحًا، مؤكدا أن هذا الكائن ليس شرسا ولا يشكل خطرا على الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الورل يمكن أن يبلع أرنبا أو أي حيوان بحجم صغير.

ولفت إلى أن الورل يصنف من الحيوانات نادرة التواجد في المناطق السكنية، وإنما ينتشر في الصحاري والبحيرات والبحار.

وشدد على أن الورل كائن يعيش في الأماكن الرطبة ويتغذى على الحيوانات النافقة، خاصة على الطرق الزراعية، واختتم قائلا: "الحيوان مسالم وغير مؤذٍ للإنسان".



وأصدرت محافظة الجيزة بيانًا بشأن العثور على حيوان زاحف "ورل " بقطعه أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بالبراحيل واصطياده.

وقال البيان: «توضح محافظة الجيزة أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حيوان زاحف من الحرشفيات يدعي "ورل نيلي" يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بنطاق قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم حيث تعد مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة هي بيئته الطبيعية وهو لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان».

وأضاف: «فقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتشكيل لجنه من مركز ومدينة أوسيم والطب البيطري والري حيث تم التحرك فــور الإبلاغ من الأهالي وتم البحث عن الحيوان» .

وأشار البيان إلى أنه تم اصطياد الحيوان من قبل مركز ومدينة أوسيم وتسليمه الي مديرية الطب البيطري بالمحافظة مع استمرار المتابعة للترع والمصارف وخطة تطهيرها بشكل دوري من خلال مديرية الري .