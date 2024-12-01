عبد العاطي يشارك في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين بوزارة الخارجية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأول من ديسمبر في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية.



وتأتي مشاركة الوزير في إطار حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر والكفاءات المميزة المؤهلة للعمل بالسلك الدبلوماسي المصري وتمثيل مصر بالخارج بشكل يعكس مكانة وعراقة الدبلوماسية المصرية.

وتحرص وزارة الخارجية على إتمام الاختبارات وفق معايير محددة تعتمد على الشفافية والموضوعية والكفاءة بما يعزز من قدرة وزارة الخارجية على تنفيذ سياساتها الخارجية، وتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمصريين في الخارج، وإعداد أجيال جديدة من الدبلوماسيين القادرين على حماية مصالح الدولة المصرية أمام التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.



كما تعمل وزارة الخارجية والهجرة على اختيار المرشحين الذين يتمتعون بالمؤهلات الموضوعية والشخصية، والإلمام بالموضوعات السياسية والاقتصادية والثقافية المختلفة، وإجادة اللغات الأجنبية التي تساعدهم على الاضطلاع بمهامهم في الخارج.