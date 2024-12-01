مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال في الدقهلية

لقي شخصان في محافظة الدقهلية مصرعهما، وأصيب 8 آخرين؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال في ترعة على طريق "طنبول – السنبلاوين"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى ادعاء حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال في الترعة على طريق طنبول السنبلاوين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى المستشفى إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كلً من "إبراهيم محمد الإمام، 78 سنة، وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وأحمد بكر عبدالعاطي، 55 سنة، أمين شرطة، تم وصول الحالة مصاب بضيق بالتنفس نتيجه الغرق وحدث توقف مفاجئ بعضله القلب وتم عمل إنعاش قلبي رئوي للحالة ولم تستجب وجرى إيداع الجثامين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة".

كما أصيب في الحادث كلا من: "طارق زكريا عبدالله، 50 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وكدمة بالصدر، محمد رجب محمد لطفي،20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وجرح قطعي بالرأس، السيد عوض السيد، 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، كاملة محمد السعيد، 55 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، أحمد محمد السيد، 30 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن، عادل عوض عادل، 21 سنة، كدمة بالظهر، تحسن وخروج، رحمة السيد إبراهيم، 24 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، أماني علي محمد، 42 سنة، مصابة بجرح بالجبهة وكدمة بالوجه".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.