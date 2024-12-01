مستثمرو جنوب سيناء: إطلاق مبادرة تمويل سياحية جديدة لمساندة القطاع السياحي قريبا

• وزير السياحة يتعهد بتقليص زمن موافقات وإجراءات الحصول على التراخيص

وعد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مستثمري السياحة بجنوب سيناء بالعمل على تقليص مدة وإجراءات الحصول على التراخيص السياحية والموافقات اللازمة وسرعة الإنجاز في هذه الأعمال والإسراع فيها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية المختصة.

وعقد وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء، بحضور الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء السياحية، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وأشاد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء بجهود القيادة السياسية وتضافر جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع السياحي وتذليل أي عقبات تواجه القطاع.

وأثنى المستثمرون على جهود شريف فتحي وزير السياحة الآثار، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، في التواصل مع المستثمرين السياحيين والعمل على مساندة القطاع السياحي وتوفير كل السبل للنهوض به.

وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف أن الهدف من الاجتماع هو بحث تنشيط السياحة لمحافظة جنوب سيناء بصفة عامة وشرم الشيخ بشكل خاص، ومواجهة التحديات التي يواجها القطاع السياحي هناك سواء من تراخيص وبيئة ورسوم إضافية وضرائب وغيرها للعمل على حلها وكذلك مناقشة كيفية الإسراع بوتيرة مبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل 50 مليار جنيه لتطوير المنشآت الفندقيةً.

وأوضح أنه تم مناقشة سياسة بيع الأراضي السياحية وتحديات المستثمرين في قطاع نويبع طابا، كما كشف وزير السياحة خلال الاجتماع عن مبادرة تمويلية جديدة من البنك المركزي استكمالا للمبادرة الموجودة حاليا جاري دراستها والإعداد لها تمهيدا للإعلان عنها قريبا.

وطالب الدكتور عاطف عبداللطيف بإعادة النظر في مواعيد رحلات الطيران الداخلي لتتناسب مع مواعيد رحلات الطيران الخارجية حتى لا يقضي السائح وقتا كبيرا في المطارات انتظارا لرحلات الطيران الداخلي.

وفيما يخص موعد افتتاح مطار سانت كاترين في ظل تزايد الطلب من السياح على زيارة مدينة سانت كاترين، أوضح أن محافظ جنوب سيناء أكد أنه سيتم الافتتاح في أبريل القادم خلال الاحتفال بأعياد تحرير سيناء .

وأكد وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع، اهتمام الدولة والحكومة بالسياحة والنهوض بها كونها أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، ولتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحي وتلبية متطلباته والوقوف على التحديات أو المعوقات التي تحول دون ذلك وتذليل كل العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز تشجيعية.

وأشار الوزير إلى الحرص على تكثيف الاعتماد على التسويق السياحي الإلكتروني بصورة أوسع، واستخدام الذكاء الاطصناعي ليس فقط للترويج لهذه المنتجات ولكن أيضاً لتسليط الضوء على الخدمات السياحية المقدمة بالوجهات السياحية المختلفة في مصر.

فيما أوضح الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن مصلحة وهدف الجميع واحد وهو نجاح وخدمة قطاع السياحة في مصر بما يساهم في الوصول به إلى آفاق أوسع ليدر ما تستحقه مصر من دخل لدعم الاقتصاد القومي، ولذلك لابد من وضع خطة وخارطة للطريق يجب علينا جميعاً أن نجتهد في تحقيقها لخدمة الدولة في هذا الشأن.