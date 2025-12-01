وزير الصحة: الابتكار والأبحاث لم تعد رفاهية

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة السكان، إن السنوات الماضية شهدت حجمًا كبيرًا من الأبحاث والابتكارات بالتعاون مع المجتمع الدولي سواء دول أو مراكز بحثية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في تصريحات متلفزة خلال بدء فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكات العلمية، أن هذا الأمر يمثل فرصة جيدة ونافذة جديدة أمام الباحثين بخلاف وسائل الدعم المصرية من خلال هيئة تمويل الأبحاث العلمية والابتكار والجامعات التي لديها أنشطة على مستوى البحث العلمي.

ولفت إلى أن التعاون مع الجهات الدولية يتيح فرصة للباحثين للتعاون مع أبحاث مرموقة مع تلقي دعم مادي يكون مجزيًّا للغاية بالنسبة للأبحاث.

وشدد وزير الصحة في تصريحاته، على أهمية الابتكار والأبحاث لا سيما خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أنها لم تعد رفاهية بأي حال من الأحوال.

وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، فعاليات "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي (EU–Egypt R&I Week)".

وتأتي الفعالية في إطار الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاق التعاون المصري–الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا، ولتمثل محطة جديدة في مسار الشراكة العلمية والبحثية بين الجانبين، خاصة بعد انضمام مصر كدولة شريكة كاملة في برنامج "أفق أوروبا".